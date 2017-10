Preisgekrönte Fotografie aus Warin : „Man hat einen anderen Blick“

vergrößern 1 von 2 Foto: Elmar Pingel 1 von 2

von Roswitha Spöhr

erstellt am 16.Okt.2017 | 20:45 Uhr

„Es war für mich schon sehr überraschend. Ich freue mich“, sagt Elmar Pingel. Sein Foto „Der bronzene Hirsch im Herbstwald am Groß Labenzer See“ hat die Jury des 32. Kreisfotowettbewerbs des Landkreises Nordwestmecklenburg überzeugt. In der Kategorie „Landschaft & Architektur“ wurde es auf den ersten Platz gesetzt (wir berichteten kurz in unserer Sonnabendausgabe).

Kreisfotowettbewerb: Aus 263 Fotos von 74 Teilnehmern wurden in den Kategorien „Menschen“, „Flora & Fauna“, „Kreativ“, „Architektur & Landschaft“ und der Sonderkategorie „Dorfarchitektur“ durch den Fotoclub´82, den Fachdienst Bildung und Kultur des Landkreises Nordwestmecklenburg und eine Jury die Sieger ausgewählt. Erstmals war die Kreisfotoschau auch für Fotografen außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns ausgeschrieben. Noch bis zum 31. Dezember 2017 sind die Bilder des Wettbewerbs in einer Ausstellung in der Malzfabrik Grevesmühlen, im Kreistagssaal und in der „Malzgalerie“, zu sehen.

Elmar Pingel ist Hobbyfotograf. Der Wariner läuft selten mit der Kamera herum, wie er sagt, sondern schaut sich beispielsweise das Wetter an und entscheidet. „Bei Sonnenschein oder wenn Raureif ist, dann gehe ich los“.

Seine ersten Aufnahmen hat er mit dem Fotoapparat seiner Mutter gemacht, sich dann später „irgendwann eine eigene Kamera gekauft und wenn Zeit war, ein bisschen mehr fotografiert“.

Es ist vor allem die Landschaft, die der 37-Jährige immer wieder festhält, manches Mal fängt er auch ein Reh oder einen am Baum hängenden Buntspecht mit dem Objektiv ein. Wenn andere seine Fotos sehen, höre er oftmals, dass er die doch einmal als Kalender herausbringen solle, sagt Elmar Pingel. „Fotokalender lagen schon als Geschenke zu Weihnachten bei meinen Eltern und Schwiegereltern auf dem Gabentisch. Und im BUND-Jahreskalender 2017, der ,Alleen in Mecklenburg-Vorpommern’ zum Thema hatte, sind auch zwei meiner Fotos zu sehen – in den Monaten Januar und August die Wariner Lindenallee.“

Elmar Pingel arbeitet als kaufmännischer Angestellter in der Hansestadt Wismar, engagiert sich in seinem Wohnort in der Stadtvertretung und mehreren Ausschüssen, ist 2. stellvertretender Bürgermeister und Mitglied im Fremdenverkehrsverein. 2016 hat er erstmals Motive für Postkarten seiner Heimatstadt beigesteuert, „für 2018 werden es Luftaufnahmen beider Seen sein“. Erhältlich sind die Karten beim Fremdenverkehrsverein, inzwischen auch in der Postagentur, zudem hat die Drogerie Interesse gezeigt, freut er sich. Auch darüber, dass er für den Edeka-Markt ein Foto liefern durfte, das dort jetzt großflächig zu sehen ist. 2016 war eine Agentur auf ihn zugekommen, die seine Aufnahmen auf der Internetseite der Stadt gesehen hatten, denn auch die trägt zum Teil seine Handschrift. „Wenn man hier wohnt, hat man einen anderen Blick. Viele fahren nur durch den Ort, dabei gibt es so viele schöne Ecken in Warin und um die Stadt herum“, schwärmt er.