Qualitz : Leseabend über Herzogin

Schriftstellerin stellt das Wirken von Herzogin Elisabeth vor

von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

Autorin Gisela Scheithauer hat sich intensiv mit der Biografie der Herzogin Elisabeth (1524–1588) beschäftigt, einer Persönlichkeit, die sich sozial und gesellschaftlich stark engagierte. In der Zeit nach der Reformation setzte sie sich in Mecklenburg für die Restaurierung von Kirchen und Klöstern ein, veranlasste den Bau von Schulen und Armenhäusern. Über die Verdienste der Elisabeth wird Gisela Scheithauer berichten. Familie Schützler lädt am morgigen Freitag um 18 Uhr in das Alte Pfarrhaus von Qualitz ein.