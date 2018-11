Brüel : Laternenlieder für die Jüngsten

von Renate Bründel

13. November 2018, 11:18 Uhr

Viele Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden erlebten am Sonntagabend eine schöne Stunde in der alten, aber schönen Kirche in Brüel. Es wurden Laternenlieder gesungen, damit die Kleinen auch mitsingen konnten. Martin Krützmann begleitete an der Orgel. Die Geschichte vom Martin wurde dann nachgespielt. Von dem Mann, der einem Bettler in eisiger Nacht half, nicht zu erfrieren. Er stieg von seinem Pferd ab und teilte seinen warmen Mantel mit dem Bettler. Sankt Martin wurde später Bischof und heilig gesprochen. Ein schönes gemeinsames Lied erinnerte daran. Der Brüeler Pastor Rupert Günther Schröder erinnerte an das Teilen und Geben und an die Menschlichkeit. Hörnchen wurden gereicht, die gleich mit dem Nachbarn geteilt werden konnten.

Mit einem kleinen Laternenumzug ging es im Anschluss zum Gelände der Feuerwehr. Die Feuerwehrleute hatten schon ein Feuer angezündet, das weithin leuchtete. Mit Bratwurst, Glühwein, Tee und vielen Gesprächen wurde der Abend beendet.