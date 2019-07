Bülow : Land vergibt Fördermittel für Bülower Brücke

von svz.de

09. Juli 2019, 07:43 Uhr

Der Landkreis erhält vom Infrastrukturministerium Fördermittel in Höhe von knapp 430 000 Euro für den Brückenneubau über die Warnow bei Bülow. Das Bauwerk an der Kreisstraße 111 befindet sich in einem kritischen Zustand.

Der Landkreis plant einen Neubau an der freien Strecke der Straße. Im Zuge des Brückenneubaus wird auch die K 111 auf einer Länge von 170 Metern grundhaft ausgebaut.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen etwa 730 000 Euro.