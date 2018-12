Rothen : Kunstmeile zum dritten Advent in

von Michael Beitien

06. Dezember 2018, 09:10 Uhr

Am 3. Adventswochenende wird sich durch das kleine Dorf Rothen vom Gutshaus Rothen über den Rothener Pferdestall, die Druckwerkstatt im Rothener Hof und in den Ausstellungspavillon von HolzKunstRaum bis zum Ateliergarten von Reinhard Risch am Handtuch 1 eine Kunstmeile erstrecken. Die Besucher können von Werkstatt zu Werkstatt ziehen und hochwertiges Kunsthandwerk anschauen und erwerben.

Gezeigt werden an den fünf Ausstellungsorten Schmuckarbeiten von Gabriele v.Lehsten, Emaille- und Metallobjekte von Takwe Kaenders und Stefan Albrecht, Bilder von Reinhard Risch und Skulpturen von Katrin Lau, Druckgrafik von Heidrun Klimmey und Möbel von Ulrike Steinhöfel. Im Gutshaus Rothen werden außerdem Holzschnitte aus dem Nachlass von Johanna Schütz-Wolff ausgestellt.

In Rothen gibt es die kleine Kneipe Rothe Kelle, die extra an diesem Wochenende geöffnet hat, um die Besucher der Ausstellungen kulinarisch zu stärken. Die Ausstellungen sind am 15. und 16. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet.