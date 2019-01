Dorf Mecklenburg : Kreisagrarmuseum wird plattdeutscher

von Onlineredaktion SVZ

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Plattdeutsche Texte zu Ausstellungsthemen und Museumsstücken werden vom „Plattdeutsch-Verein Klönsnack Rostocker 7“ heute um 15 Uhr an das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg übergeben. Mitglieder des Vereins haben sie geschrieben und gesammelt, nachdem sie durch das Museum geführt worden waren. Alte Erinnerungen wurden wieder wach und so fiel das Schreiben nicht schwer. Beschreibungen von Arbeitsgeräten und -abläufen sowie Geschichten aus der Kindheit – ernste und auch lustige – wurden niedergeschrieben. Sie werden zusammen mit den Fotos der entsprechenden Sammlungsgegenstände des Museums in einem Heft bereitgestellt. Die interessierten Plattdeutschen – und solche, die es werden wollen – können das Heft für den Rundgang ausleihen oder käuflich erwerben. Verbunden ist das Ganze mit einer gemütlichen Veranstaltung mit Musik und Liedern von Peter Wendt aus Schwerin. Der Eintritt beträgt fünf Euro und beinhaltet eine reich gedeckte Kaffeetafel.