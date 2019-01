von svz.de

03. Januar 2019, 08:37 Uhr

Im Dorfgemeinschaftshaus in Borkow ist an vielen Tagen in der Woche etwas los. In der nächsten Woche trifft sich am 7. Januar um 14 Uhr die Kreativgruppe, um 17 und um 18 Uhr beginnt Gitarrenunterricht und um 19 Uhr kommt die Sportgruppe zusammen. Am 8. Januar gibt es ab 14 Uhr einen Spielnachmittag und am 9. Januar öffnet von 15.30 bis 19 Uhr der Jugendtreff.