von svz.de

06. Februar 2019, 07:50 Uhr

Am Fritz-Reuter-Platz 25 in Warin treffen sich heute um 13.30 Uhr die Senioren zum Preisknobeln. Dazu lädt die Ortsgruppe der Volkssolidarität Warin ein. Nächste Woche gibt es an gleicher Stelle einen Vortrag von Helga Rapsch zum Thema Gesundheit.