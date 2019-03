von svz.de

04. März 2019, 08:36 Uhr

Der Heimatverein Sternberg lädt am Freitag, 8. März, um 18 Uhr alle Knobelfreunde zu einem geselligen Abend in das Vereinshaus an der Bahnhofstraße in Sternberg ein. Anmeldungen bis spätestens Mittwochabend bei Doris Hoffmann unter Telefon 03847 / 5418.