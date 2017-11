Gesunde Ernährung Sternberg : Kita-Kinder lernen im echten Kaufmannsladen

vergrößern 1 von 3 Foto: Katja Frick 1 von 3





von Katja Frick

erstellt am 10.Nov.2017 | 07:00 Uhr

„Wir brauchen Gurken, Weintrauben und Kohlrabi“, sagt Janett Mallon in der Gemüseabteilung des Einkaufsmarktes, und vier Kinder laufen eifrig los. Lara (4), Joana (6), Junku (4) und Jakob (5) aus der DRK-Kita „Am Berge“ durften an diesem Donnerstagvormittag in einem Sternberger Lebensmittelmarkt fast selbstständig einkaufen, nur mit ein ganz bisschen Hilfe von ihrer Erzieherin. „Das machen wir seit gut einem Jahr, seitdem ich hier Kitaleiterin bin“, erklärt die Chefin der Kindereinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes, Kerstin Ziebarth. „Das gehört zu unserem Programm für Erziehung zu gesunder Ernährung.“ So würden die Kinder spielerisch lernen, welche Lebensmittel gesund sind und was zu einem guten Frühstück gehört. „Den Einkaufszettel schreiben wir vorher zusammen mit den Kindern und beraten, was wir für die nächste Woche brauchen.“ Außerdem gehöre das Einkaufen zur Vorbereitung auf den Lebensalltag, die sich der Kindergarten mit seinem Konzept auf die Fahnen geschrieben hat.

