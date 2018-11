Warin : Kaum Weltpolitik

Quer gelesen: Die „Wariner Zeitung“ vor 100 Jahren

27. November 2018, 20:49 Uhr

Die Zeitenwende im November 1918 behandelt die „Wariner Zeitung“ in ihrem Lokalteil kommentarlos. Fett gedruckt wird am 9. November die „Thronentsagung des Kaisers“ gemeldet. Die Wariner Leser erfahren über die Weltpolitik wenig, da fast ständig die überregionalen Seiten nur als Blinddruck erscheinen.

Im Regionalteil wird verstärkt auf Kino- und Theateraufführungen hingewiesen. Erstmals wird vom Widerstand der Bürger gegen die unendlichen Einschränkungen berichtet. Eine Delegation von fünf Frauen und fünf Männern erreichte in Verhandlung mit den Behörden die Freigabe von Zutaten für die Schlachtzeit.

Die Leser werden aufgefordert, den Kriegswucher nicht durch Käufe zu stärken. Wenn der Friede auch nah ist, immer noch sind Waren, deren Wert auf viele Millionen Mark geschätzt wird, in den Händen von Wucherbanden, warnt die Zeitung. Das Amtsgericht wählte zur Monatsmitte die Geschworenen und Schöffen, darunter die Wariner Bürger Werkmeister Adolf Freiheit, Kaufmann Heinrich Hackendahl, Amtsgerichtssekretär August Möller, Zigarrenmacher Karl Lübs. Für die 9. Kriegsanleihe wurden in Wariner Agenturen 225 700 Mark gezeichnet. Dem Aufruf zur Gründung und Wahl eines Bauernrates im Hotel Zülow folgten 50 Landwirte. Am 23. November wurde bei einer stark besuchten Volksversammlung in „Mußfelds Lokal“, heute: Am Mühlentor 12, ein Arbeiterrat gewählt. Die Stimmen erhielten die SPD-Genossen Schramm, Wilcke, Jahncke, Moser und Mußfeld. Die Versammlung schloss mit einem Hoch auf die Revolution und die deutsche Sozialdemokratie. Der Magistrat befasst sich in Anzeigen mit Versorgungsproblemen. So werden Kerzenkarten ausgegeben. Wer elektrisches Licht zur Verfügung hat, erhält keine Kerzen. Zur Teilnahme an Holzauktionen wird aufgerufen, da die Kohlenknappheit anhält. Der Magistrat fordert auf, freiwillig Mieter in unbenutztem oder überflüssigem Wohnraum aufzunehmen, um so Heimkehrern aus dem Krieg eine Bleibe zu bieten. Paul Zirzow und C. Bohnsack annoncieren die Wiederaufnahme ihrer Sattler- und Tapezier-Geschäfte nach Entlassung aus dem Militärdienst.