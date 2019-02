von svz.de

28. Februar 2019, 09:10 Uhr

Was wollen Jugendliche an der Schwelle zur Berufsausbildung? Darum geht es am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr bei einer Informationsveranstaltung für Unternehmen und Behörden im Sternberger Rathaus. Interessenten sollten sich im Schulsekretariat anmelden unter Telefon 0 38 47/ 43 53 40, Fax 0 38 47/4 35 34 43 oder per E-Mail sekretariat@kgs-sternberg.de