Penzin : In der Straße fehlte ein Stück

Stück aus dem Asphalt herausgebrochen – Gleich Hilfe zur Stelle

von Roswitha Spöhr

30. Juli 2019, 20:00 Uhr

Ein Anruf von Wolfgang Janella aus Penzin ließ den Blankenberger Bürgermeister Ralf Kähler aufhorchen. Am Durchlass in Penzin sei ein Stück aus dem Asphalt herausgebrochen.

„Das konnten wir bei unserer Radtour durch alle Dörfer der Gemeinde nicht sehen. Die Stelle war zugewachsen“, sagt der Bürgermeister. Die Straße war an einer Stelle durch den Regen ausgespült worden. „Da war Gefahr in Verzug, weil weiteres Herausbrechen drohte. Wenn sich Fahrzeuge im Gegenverkehr begegnet wären oder ein Radfahrer über diese Stelle gefahren wäre, hätte es zu einem Unfall kommen können“, so Kähler.

Wolfgang Janella, der gleich angeboten hatte, zu helfen, Norbert Krüger, Norman Liedke und der Bürgermeister beseitigten gleich am nächsten Tag die Gefahrenstelle und verhinderten so auch ein weiteres Wegbrechen.