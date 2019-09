Wamckow : Hochbegabte musizieren

Junge Musiker auf Tour durch die Region

von Michael Beitien

12. September 2019, 05:00 Uhr

Freunde der klassischen Musik kommen bei einer Konzertreihe auf ihre Kosten, bei der hochbegabte, junge Musiker vom St. Petersburger Rimski-Korsakow-Konservatorium und der Spezialschule für Musik Schloss Belvedere in Weimar gemeinsam Konzerte geben. Das Eröffnungskonzert findet heute in der St. Marien-Kirche Parchim um 18.30 Uhr statt. In der Plauer St. Marien-Kirche beginnt Sonnabend um 18.30 Uhr das zweite Konzert. Am Sonntag um 17 Uhr ist das Jugendkonzert in der Dorfkirche Wamckow.