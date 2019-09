Dabel : Hirsch erhielt Gnadenschuss

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto musste die Polizei am Freitag einen verletzten Hirsch erlösen. Die Kollision hatte sich am Morgen um 5.25 Uhr zwischen Dabel und Hohen Pritz ereignet. Am späten Donnerstagabend nahm die Sternberger Polizei zwei weitere Wildunfälle auf der Bundesstraße 321 in der Nähe von Zapel auf. In beiden Fällen stießen Autos mit Wildschweinen zusammen. Das erste Mal krachte es um 23.15 Uhr, das zweite Mal nur fünf Minuten später. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.