von Onlineredaktion SVZ

22. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Schuldner/Suchtberatungsstelle Parchim ist in Sternberg mit einer Außenstelle in der Luckower Straße 29a vertreten. Die Schuldnerberatung hat mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 13 bis 15 Uhr geöffnet sowie nach vorheriger Absprache. Die Suchtberatung ist am Dienstag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr erreichbar.