von Carlo Ihde

25. September 2019, 05:00 Uhr

Zum traditionellen Herbstkonzert lädt das Blasorchester Dorf Mecklenburg am kommenden Sonntag in die Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Nach dem Konzertteil kann wieder das Tanzbein geschwungen werden. Karten gibt es in der Mehrzweckhalle unter Telefon 03841/792533.