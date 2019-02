Sternberg : Helfer gesucht für die Wahllokale

Interessenten können sich im Rathaus melden

von Michael Beitien

04. Februar 2019, 20:00 Uhr

Die Wahlen am 26. Mai sind größtenteils an den bekannten Orten. Derzeit liegt nur aus der Gemeinde Kobrow ein Antrag vor, das Wahllokal zu verlegen - von der Feuerwehr in den Gemeinderaum. Das sagt Armin Taubenheim, Gemeindewahlleiter im Sternberger Amtsbereich.

Die Stadt Sternberg hat die Zahl ihrer Lokale bereits von vier auf drei reduziert, für die jeweils zwischen 1100 und 1300 Wähler registriert sind. Statt im Rathaus wird im barrierefreien Wartebereich des Bürgerbüros gewählt.

Da viele, die sonst die Wahlen mit absichern, bei den Kommunalwahlen selbst kandidieren, werden noch Helfer gesucht. „Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt“, sagt Armin Taubenheim. Interessierte Wahlhelfer können sich im Sternberger Rathaus melden. Am 26. Mai werden Europaparlament, Kreistag, Stadt- und Gemeindevertretungen sowie ehrenamtliche Bürgermeister gewählt.