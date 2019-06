von svz.de

21. Juni 2019, 09:37 Uhr

Der Sternberger Heimatverein lädt alle Freunde des Bowlingsports heute um 19 Uhr zu einem geselligen Abend in die Gaststätte „Zum Augustiner“ ein.

Am 28. Juni um 19 Uhr findet dann parallel zum Heimatfest der Mecklenburgabend des Heimatvereins statt - in diesem Jahr auf dem Gelände des Anglervereins am Sternberger See.