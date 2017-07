Brüel : Gutachter rät, Linden zu fällen

vergrößern 1 von 2 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 2

Die Mauer an der Brüeler Kirche bröckelt. Wie SVZ berichtete, waren bereits vor einem Jahr erstmals große Natursteine auf die Fahrbahn des Spiegelbergs gefallen und in der weiteren Folge immer mal wieder, denn die Straße verläuft, nur knapp 50 Zentimeter entfernt, parallel zu ihr und ein weiterer Bereich ist stark beschädigt.

„Unser Mitarbeiter der Brüeler Kirchengemeinde Michael Ehrich hat beide Ränder der Öffnungen, wo Steine herausgefallen sind, durch ein Gestell gesichert“, sagt Hans-Heinrich Erke, Baubeauftragter und 2. Vorsitzender des Kirchengemeinderates. Denn befürchtet werde, dass weitere Steine herunterfallen.

Die Mauer muss dringend repariert werden. Das Problem: Zwei Bauplaner hatten unabhängig von einander erklärt, dass eine zuverlässige Reparatur nicht möglich sei, solange die dortigen Linden mit ihrem Wurzelwerk dagegen drücken. Deshalb hatte die Kirchengemeinde schon im September vorigen Jahres den Antrag an die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim gestellt, sechs Linden, die nur wenige Zentimeter entfernt an der Mauer stehen, zu fällen. Woraufhin die Behörde unter anderem eine Baumkontrolle und -untersuchung einfordert hatte (SVZ berichtete).

„Die Kirchengemeinde hat ein Gutachten zur Kontrolle der Stand- und Bruchsicherheit der elf Linden in Auftrag gegeben, für das sie jetzt knapp 900 Euro bezahlen muss. Für ein Ergebnis, das für uns schon klar gewesen ist“, ärgert sich Erke. In dem 183 Seiten umfassenden Papier wird dringend angeraten „alle Sommerlinden zu fällen“. So heißt es unter anderem, dass die Bäume einzelne biomechanische Schwächungen aufzeigen, die auf den Standraum zurückzuführen sind. Zudem bedingen diese Schwächungen gleichzeitig, dass die Linden ihren eigentlichen Standraum zerstören. „Die dicht an den Linden entlang führende Mauer wird zerstört. Die Verkehrssicherheit der Linden und der Mauer kann zusammen nicht wieder hergestellt werden“, so eine Schlussfolgerung im Gutachten. „Wir wollten ursprünglich sechs Bäume fällen, jetzt geht es um alle elf. Im Gutachten ist auch zu lesen, dass bei den Linden von der Wurzelfläche, die sie benötigen, um sicher zu stehen, nur noch zwischen 37 und 65 Prozent vorhanden sind. Die Bäume haben teilweise Faulstellen und hauptsächlich Rissbildungen. Wir müssen jetzt fällen, sonst handeln wir grob fahrlässig“, sagt Hans-Heinrich Erke.

Ein entsprechender Antrag sei an den Landkreis gegangen, jetzt werde auf Antwort gewartet. „Ich sehe das Fällen der Sommerlinden als Notlösung an. Wir wollen den Kirchenvorplatz nicht kahl stehen lassen, aber die Bepflanzung darf nicht so hoch und ausladend werden, nicht so dicht an der Mauer stehen und soll nützlich für Vögel sein“, so Erke. Kopfschmerzen bereite die Finanzierung der Fällungen, die aufwändig sein werde und ausgeschrieben werden müsse. Anschließend stehe die Sanierung der Mauer an.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 31.Jul.2017 | 21:00 Uhr