Bibow : Granate aus dem Weltkrieg bei Bibow gefunden

von Roland Güttler

13. September 2019, 05:00 Uhr

Auf einem Feldweg bei Bibow wurde ein Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ein Mann entdeckte sie bereits am Mittwochmorgen und informierte die Polizei. Die machte den Fall gestern öffentlich. „Es handelte sich um eine Artilleriegranate 75 Millimeter“, so Polizeisprecher Axel Köppen gegenüber SVZ. Der Munitionsbergungsdienst habe sie geborgen und beseitigt. Köppen wies in dem Zusammenhang darauf hin, solch eine Granate oder andere militärische Funde „nicht anzufassen oder gar mit nach Hause zu nehmen“.