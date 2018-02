Warin/Binz : Gipfeltreffen der Bürgermeister

Beim 20. Erfahrungsaustausch in Binz sind auch die Stadt- und Gemeindeoberhäupter aus Warin, Passee und Zurow dabei

von Roland Güttler

22. Februar 2018, 21:00 Uhr

Binz auf Rügen ist wieder einmal Gastgeber der Bürgermeisterwoche. Auf dem Programm stehen Fortbildungen sowie ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Organisiert vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Studieninstitut MV beraten zum Jubiläum, der 20. Bürgermeisterwoche, noch bis kommendem Mittwoch rund 100 Gemeindeoberhäupter. Mit dabei sind aus der Region der Amtsvorsteher des Amtes Neukloster-Warin, Adolf Wittek (Bürgermeister von Passsee), sowie Eckhardt Stelbrink aus Zurow und der Wariner Bürgermeister Michael Ankermann.

Letzterer nimmt bereits seit fünf Jahren daran teil. „Aber nur die halbe Woche, mehr bringt es nicht.“ Er suche sich jedes Mal die für ihn spannendsten Themen heraus. Und das seien in diesem Jahr die Referate zum Vergaberecht sowie zum Bau- und-Planungsrecht sowie zu r Rechtssprechung. In Sachen Baurecht referierte gestern die Rostocker Rechtsanwältin Dr. Margit Nitzsche über die „Unterschwellenvergabeordnung und weitere Neuerungen im Vergaberecht“. Die für Laien spröde Thematik ist für Bürgermeister von immenser Bedeutung. Gehört doch das Vergaberecht zu den Rechtsgebieten mit ständigen Veränderungen und Neuregelungen. Aktuell soll die im Bund bereits anzuwendende Unterschwellenvergabeordnung in MV voraussichtlich noch in diesem Frühjahr die bisherige Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A ablösen. Änderungen gibt es auch bei der Vergabe und Vergütung von Architekten- und Ingenieurleistungen. Bei der Unterschwellenverordnung geht es um die Vergabe öffentlicher Aufträge auf nationaler Ebene unterhalb der EU-Schwellenwerte.

Sonnabend kommt es zum Erfahrungsaustausch der ehrenamtlichen Bürgermeister. Ab Montag geht es dann um Kommunalrecht sowie die „transformierte Kommune – digital-analoge Lebensrealitäten und ihre Auswirkungen auf die Kommune der Zukunft“.