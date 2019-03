Warin : Geschichten zur Wariner Geschichte

von svz.de

07. März 2019, 11:39 Uhr

„Geschichten zur Wariner Geschichte“, um so die Historie der Stadt mit Leben zu erfüllen; das verspricht der Wariner Ortschronist Christoph von Fircks bei seinem Vortrag. Dieser beginnt am morgigen Freitag um 19 Uhr in der Wariner Stadthalle. Christoph von Fircks erklärt dazu im Vorfeld gegenüber unserer Redaktion, dass er kein Historiker sei und darum auch nicht den Anspruch habe, einen Fachvortrag zu geben. Nach den Ausführungen beantworte er gerne die Fragen der Zuhörer. Von Fircks ist einer der besten Kenner der Stadtgeschichte und blätterte zudem für die SVZ-Leser in der Vergangenheit in der „Wariner Zeitung“ vor 100 Jahren. Die morgige Veranstaltung ist Teil der kostenlosen Wariner Wintervortragsreihe in der Stadthalle.