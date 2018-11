Sternberg : Gedenken am Volkstrauertag

Am Mecklenburgring wurden gestern Blumen niedergelegt.

von Roswitha Spöhr

19. November 2018, 08:34 Uhr

Am Ehrenmal für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft am Mecklenburgring in Sternberg legten Vertreter von Stadt, Bundeswehr, Polizei und Organisationen gestern im Beisein weiterer Bürger Blumengebinde nieder. In seinen Worten des Gedenkens erinnerte Bürgervorsteher Eckhardt Fichelmann daran, dass der Frieden, den wir seit 1945 in Deutschland und Mitteleuropa haben, nicht selbstverständlich ist. Im eigenen Land erleben wir die Folgen der Kriege und Gewalt in der Welt. Er mahnte, nicht zuzulassen, dass Verfehlungen einzelner Flüchtlinge Nährboden für Hass gegen alle Flüchtlinge werden.

Zum Abschluss wurde in Andacht an die Opfer von Krieg und Gewalt aller Nationen im Gebet gedacht.