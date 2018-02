Kinderkirchentagen : Gedankliche Reise nach Surinam

Diesjährige Kinderkirchentage entführten in ein kleines Land nach Südamerika. Kinder erfuhren viel Wissenswertes über Land und Leute

von Traudel Leske

18. Februar 2018, 21:18 Uhr

Aus dem oberen Saal der Jugendscheune in Neukloster dringt an diesem Sonnabend fröhliches Kinderlachen. In der festlich geschmückten Räumlichkeit tummeln sich mehr als 20 Kinder der 1. bis 6. Klassen aus Warin, Neukloster und zum Teil Wismar sowie aus der Vorschule. Sie haben sich hier zusammengefunden, um die diesjährigen dreitägigen Kinderkirchentage – diese finden jedes Jahr in den Winterferien unter einem anderen Thema statt – zu begehen. In diesem Jahr sollen die Kinder auf eine gedankliche Flugreise nach Surinam/Südamerika mitgenommen werden. In das Land, dem auch der diesjährige Weltgebetstag gewidmet war. Die „Flugreise“ wird von den Pastoren Dorothea Kunert (Warin), Rupert Schröder (Brüel) und Jens Krause (Neukloster) sowie von Gemeindepädagogin Renate Maercker (Büschow) begleitet. Auf dieser Reise erfahren die Kinder und Jugendlichen von Reiseleiterin Dorothea Kunert viel über Land und Leute dieses kleinsten südamerikanischen Landes.

