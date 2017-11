Reinstorf : Gänseschar eher geschlachtet

vergrößern 1 von 1 Foto: erge 1 von 1

von Roland Güttler

erstellt am 13.Nov.2017 | 05:22 Uhr

Auf dem Storchenhof der Familie Sauer in Reinstorf schnattert keine Gans mehr. Drei Wochen früher als vor Jahresfrist wurden die 200 Tiere diesmal bereits geschlachtet, und nicht wie sonst erst ab dem Martinstag.

Sicher ist sicher, sagten sich Dr. Reingard, Uwe und Björn Sauer als Lehre aus der Vogelgrippe im vergangenen Jahr. Nach November 2014 hatte 2016 der Geflügelpest-Erreger H5N8 – umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt – nicht nur MV in Atem gehalten. Ab 14. November 2016 wurde landesweit die Stallpflicht für Nutzgeflügel angeordnet. Diese zog sich bis Mitte März ’17 hin.

Nicht nur für die Tiere bedeutete das Eingesperrtsein Stress pur; auch die Nutzgeflügelhalter waren total gestresst.

So waren bei Vogelpestausbruch auf dem Storchenhof in Reinstorf vor Jahresfrist noch nicht alle Gänse geschlachtet, so dass die freilaufenden Tiere eingestallt werden mussten und dabei abmagerten.

Als Reaktion darauf zog Familie Sauer für dieses Jahr die Schlussfolgerung, die Tiere eben eher und zudem auch auf einmal zu schlachten. „Wir haben in diesem Jahr, immer montags, drei Wochen früher mit dem Schlachten angefangen. Zudem haben wir uns eine Tiefkühlzelle angeschafft, um alle 200 Gänse auf einmal schlachten zu können“, so Björn Sauer gegenüber SVZ.

Durch das feuchte Wetter war das Gras üppig gewachsen, so dass sich die Reinstorfer Festtagsbraten dennoch ihr Schlachtgewicht zwischen vier und fünf Kilogramm anfuttern konnten.

Und so warten die gerupften, ausgenommenen und küchenfertig verpackten Gänse nun auf ihre Käufer. Ab sofort werden im hofeigenen Laden auch Bestellungen für Enten und Rindfleisch entgegen genommen. Heute ist z. B. die Schlachtung von zwei Galloway-Rindern angesagt.