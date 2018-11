Fußgänger schwer verletzt in Warin

von Onlineredaktion SVZ

28. November 2018, 23:00 Uhr

Schwer verletzt wurde ein 79-jähriger Fußgänger, der in der Brüeler Straße in Warin von einem Auto erfasst wurde. Wie die Wismarer Polizei am Mittwoch informierte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr .

Die Polizei schildert den Vorfall so: Der 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Brüeler Straße auf Höhe des dortigen Einkaufszentrums in Richtung Blankenberg, als ein Fußgänger die Fahrbahn betrat. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrer den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der 79-Jährige erlitt hierbei schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen.

Die genauen Umstände des Unfalles sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Wismarer Kriminalpolizei. Mit der Begutachtung der Unfallstelle wurde ein Mitarbeiter der Dekra beauftragt. Eine alkohol- oder rauschmittelbedingte Beeinträchtigung des Fahrzeugführers wurde durch entsprechende Tests ausgeschlossen, informiert die Polizei.