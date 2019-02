Fusionen von Gemeinden in weiter Ferne

von svz.de

04. Februar 2019, 08:19 Uhr

Das Land drängt insbesondere kleine Kommunen immer wieder, sich mit Nachbarn zusammenzuschließen. Das ist auch für Armin Taubenheim, Chef der Amtsverwaltung in Sternberg, Thema. Die Städte und Gemeinden in seinem Bereich haben sich im letzten Jahr besonders mit dem Leitbildgesetz beschäftigt, sagt er. „Die Möglichkeit einer Gemeindefusion wurde mehrfach in Betracht gezogen, fand aber in keiner Gemeinde eine Mehrheit, so dass eine mögliche Fusion in die Ferne gerückt ist“. Die Befürchtungen, dass mit einer Fusion der Verlust der Bürgernähe in den Gemeinden voranschreitet, seien anscheinend einfach zu groß. „Ich habe dafür vollstes Verständnis, haben doch vergangene Fusionen nicht immer den gewünschten Einsparungseffekt erreicht“, so Taubenheim.