Brüel : Für mehr Leben in den Kirchen

von svz.de

18. Februar 2019, 18:54 Uhr

In Brüel hat sich ein Arbeitskreis für Konzerte in den Kirchen der Kirchengemeinde Brüel zusammen gefunden. Ziel sei, weitere Veranstaltungen zu planen. Das können neben Konzerten auch Lesungen sein.

Zwei Treffen mit Interessierten wie Magret Lux und Steve Blum hat es gegeben, das nächste findet am 27. Februar um 17 Uhr im Kirchgemeinderaum in Brüel in der Ernst-Thälmann-Straße statt. Wer sich einbringen möchte, ist herzlich eingeladen.

Innerhalb der 800-Jahr-Feier von Langen Jarchow findet am 18. Mai um 17 Uhr ein Jubiläumskonzert mit dem Schweriner Theodor-Körner-Chor unter Leitung von Peter Dethloff in der Klosterkirche Tempzin statt. Im Gottesdienst zum Erntedank am 29. September wird in Tempzin der Chor der Hansestadt Wismar zu hören sein, kündigt Magret Lux an.

Zur Kirchengemeinde Brüel gehören die Gotteshäuser in Holzendorf, Zaschendorf, Brüel, Müsselmow, Penzin und Tempzin.