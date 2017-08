Sternberg : Für Knie, Hüfte, Arme, Beine, Po

vergrößern 1 von 3 Foto: elke 1 von 3





Jeden Monat einmal , und das immer mittwochs, fahren Senioren aus Sternberg und Umgebung mit dem Bus nach Güstrow in die dortige Spaßbad-Oase. Begleitet werden sie dabei von Beate Trempnau, der Leiterin des Sternberger DRK-Seniorenbüros. Hier in dieser Wasserlandschaft absolvieren die älteren Menschen unter fachkundiger Anleitung die verschiedensten Übungen wie Wassertreten, Wassergymnastik und anderes, um ihre Gelenke in Schuss zu bringen. Knie, Hüfte, Bauch, Arme, Beine und Po werden so fit gehalten. „Diese Übungen dienen aber auch der Regulierung der Zuckerwerte“, erklärt Beate Trempnau. Und sie erwähnt auch noch, dass es ja neben dem beliebten Hobby, dem Badespaß, vor allem gesundheitliche Gründe seien, die eine große Rolle spielen, um eben auch im Alter noch so lange wie möglich fit zu bleiben. Doch zum Fitness-Programm gehört ebenso der Aufenthalt in einem Wellness-Boot, wo der Körper ordentlich durchgeknetet wird; eine Art Massage. Danach fühlen sich die Senioren wie neugeboren.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf ePaper.

Die Serie: Fit 2017 – allein oder im Verein

Viele Kalorien und damit ggf. auch einige Pfunde mehr wieder abzubauen, ist ein beliebter Vorsatz fürs neue Jahr.

Neben maßvollerem und durchaus gesünderem Essen stehen auch sportliche Aktivitäten gleich welcher Art mit obenan.

Dies kann der Besuch eines Fitnessstudios ebenso sein wie Sport mit Gleichgesinnten in einem Verein bzw. einer Gruppe ohne Mitgliedschaft. Oder man hält es mit einem regelmäßigen längerem Spaziergang – ob beim Nordic Walking oder einfach ganz ohne Stöcker etc.

Egal wie.

Lassen Sie, liebe Leser, es uns wissen: Wie halten Sie sich fit? Wie werden Sie „Fit 2017“ bzw. bleiben es?

Allein? Oder lieber mit Gleichgesinnten (ggf. im Verein), weil so der Kampf gegen den inneren Schweinehund leichter fällt?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen, gern auch mit einem Foto.

Schreiben oder mailen Sie an:

SVZ Sternberg, Am Markt 2, 19406 Sternberg,

E-Mail: sternberg@svz.de

Stichwort: Fit 2017

von Traudel Leske

erstellt am 23.Aug.2017 | 05:00 Uhr