Sternberg : Friedensgebete zur Friedensdekade

von Roswitha Spöhr

16. November 2018, 08:37 Uhr

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sternberg lädt im Rahmen der Friedensdekade noch bis zum 21. November zum täglichen Friedensgebet um 18 Uhr (außer Sonntag) in die Stadtkirche Sternberg ein. Die Friedensdekade findet jedes Jahr vor dem Buß- und Bettag statt. Da sie zehn Tage umfasst, trägt sie den Namen „Dekade“. Die Friedensdekade umfasst in der Region das Kirchensprengel von Neukloster über Warin, Brüel, Sternberg, Dabel und Witzin. Ideengeber war die 1980 in Ost- und Westdeutschland gegründete Bewegung mit dem bekannten Logo „Schwerter zu Pflugscharen“.