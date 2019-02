von svz.de

04. Februar 2019, 08:30 Uhr

Ein ökumenisches Friedensgebet findet am Mittwoch, 6. Februar, um 18.30 Uhr in der Stadtkirche in Sternberg statt. Seit der Ökumenischen Friedensdekade im November des Jahres 2014 sind jeden ersten Mittwoch im Monat alle Menschen der Region von Mustin über Sternberg und Brüel bis Warin eingeladen, für Frieden, die Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit einzutreten.