von svz.de

07. März 2019, 11:37 Uhr

Zur Frauentagsfeier mit Live-Musik lädt die Gemeinde Weitendorf am kommenden Sonnabend ins Gemeindehaus ein. Beginn ist um 15 Uhr. Der Freundeskreis „Sültener Kirche“ kommt am gleichen Ort wieder am 13. März um 19 Uhr zusammen.