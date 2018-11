Sternberg : Förderschüler gestalten Basar

von Michael Beitien

22. November 2018, 09:32 Uhr

Timo Weiß, Tom Grass, Nicole Krüger, Carlo Weiß (v. l.) und andere Sternberger Förderschüler boten am Mittwoch bei einem Basar im Seniorenzentrum besondere Waren für die nahende Adventszeit an. Die Schüler hatten sie in Kunst, Werken, Hauswirtschaft, im Neigungsunterricht und in ihrer Freizeit hergestellt.

Jedes Jahr findet ein solcher Basar im Sternberger Seniorenzentrum statt. Die Senioren freuen sich darauf, weiß Lehrerin Gudrun Wille. Und für die Schüler sei es eine Bestätigung ihrer Arbeit, wichtig für ihr Selbstbewusstsein. Die Erlöse werden unter anderem für Fahrten zum Theater und zu Schulkinowochen oder auch für das Schulschwimmen verwendet.