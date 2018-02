Mustin : Fischers Winterarbeit

Norbert Marx aus Witzin nutzt die kalte Jahreszeit für sein zweites berufliches Standbein – er verkauft Kaminholz

von Roland Güttler

23. Februar 2018, 05:00 Uhr

Was macht der Fischer, wenn die Seen zugefroren sind? Einfache Antwort: Er spaltet Kaminholz! So jedenfalls Norbert Marx aus Witzin.

Seine Fischerei am Scharbower See gleich um die Ecke hat derzeit Winterruhe. „Nächster Verkauf am 28. und 29. März“ steht auf der Hinweistafel. „Das ist zu Ostern“, sagt Marx, der im kommenden Jahr auf 40 Jahre als Fischer zurückblicken kann. „Ich verkaufe die Fische lebend, nur zu den Feiertagen und dann das, was ich fange. Zukäufe mache ich nicht“, erläutert Norbert Marx. Ansonsten hat er aber seine Abnehmer, Gaststätten zum Beispiel, die sich bei ihm ihre frische Ware holen.

Doch jetzt trifft man ihn in Witzin bei der Kaminholzfertigung. Das ist sein zweites, berufliches Standbein. Auf dem Grundstück seines Sohnes direkt an der B 104 ist genug Platz zur Holzlagerung. „Ich habe gegenwärtig kein trockenes Holz, da ist der Absatz nicht so hoch“, sagt Marx. Doch es gibt auch Kunden, die kaufen bewusst frisches Kaminholz, um es dann daheim für zwei, drei Jahre zu lagern.

Und dann warten bei Marx noch so einige „Kavenzmänner“ an Eschen- und Buchenstämmen auf dem Hof auf die Verarbeitung. „So ein Eschestück wiegt um die zwei Tonnen“, schätzt Norbert Marx. „Das Holz hole ich mir stets aus dem Forstamt Schlemmin. Die Eschen sind aus dem Wariner Revier zwischen Blankenberg und Warin und die Buche aus dem Tarnower Bereich.“ Und dann geht es ans Zersägen und Spalten. Doch Axt und Keil haben längst ausgedient. Mit der Spaltmaschine aus Österreich geht es ratzfatz. „Die gabs als Angebot auf der Mela in Mühlengeez“, so Marx.

Wenn die Sonne wieder höher steigt, dann ist der gebürtige Dabeler, der längere Zeit in Rothen wohnte und seit zwölf Jahren in Witzin zu Hause ist, wieder auf seinen Seen. Norbert Marx bewirtschaftet ein Teilgebiet der Mildenitz sowie die drei Mustiner Seen, den Bolzer See, den Borkower und Rothener See, den Karpfenteich in Ruchow und den Ruchwitzsee bei Mustin.