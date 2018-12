Neukloster : Filigrane Weihnachtskrippe in der Butternuss

von Michael Beitien

11. Dezember 2018, 08:24 Uhr

Krippen gehören zur Vorweihnachtszeit. Wie vielfältig sie sein können, zeigte eine kleine Ausstellung in Neukloster. Petra Kohrt besitzt beispielsweise eine filigrane Arbeit in einer Butternuss. Es ist ein Geschenk ihrer Schwester, die in Bayern wohnt und hier die in Klöstern praktizierte Handwerkstechnik gelernt hat. In der Adventszeit bis zu den ersten Tagen im Januar steht das Schmuckstück im Haus von Familie Kohrt. Nur einen Tag wurde es für ein breiteres Publikum gezeigt: bei der Krippenausstellung in der Klosterkirche beim Weihnachtsmarkt.