von svz.de

18. Juni 2019, 20:23 Uhr

Am „sülvst makt“ in der Wariner Friedensstraße wird am Sonnabend von 11 bis 16 Uhr die Sommersonnenwende mit Spielen und Leckereien gefeiert. Wer Interesse hat, kann einen Verkaufsstand mit Selbstgemachten oder Sachen aus zweiter Hand aufstellen. Anmeldungen sind bei Angelika Krause unter Telefon 0170/ 1857464 möglich.