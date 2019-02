Langen Jarchow : Erste Typ- und Farbberatung

von svz.de

28. Februar 2019, 09:00 Uhr

Wie gefalle ich mir und anderen? Welche Farben stehen mir und welche Schnitte schmeicheln meiner Figur? Wer sich in seiner Kleidung wohlfühlt, wirke selbstsicher und entspannt. Farb- und Typberatungen sind in Mode – und das nicht nur in größeren Städten. Der Landfrauenverein Kloster Tempzin lädt am morgigen Freitag zur ersten Farb- und Typberatung. Beginn ist um 17 Uhr im Vereinshaus in Langen Jarchow. „Für Mitglieder ist es kostenlos, andere zahlen vier Euro“, so Vereinsvize Dörte Brinckmann.