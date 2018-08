Mestlin : Erntefest wird vorbereitet

Termin für Mestliner Umzug in diesem Jahr steht fest.

Wenn die Ergebnisse der diesjährigen Ernte auch in der Agrar GmbH Mestlin noch nicht im Ganzen vorliegen. So steht doch der Termin des Erntefestes. Dieses wird in der Gemeinde Mestlin am 8. September stattfinden. Eleonore Vulpiades, Monika Kolbow, Anne Evers, Margot und Ulrich König sowie Axel Dieckmann haben gemeinsam den rustikalen Werbeblock an der Ampelkreuzung der Bundesstraße 392 und der Landesstraße 16 zusammengestellt.

Er stammt aus einem Privatbesitz und kam in Einzelteilen nach Mestlin. Hier wurde er wieder zusammengesetzt und erfüllt jetzt diesen Werbezweck. Das Erntefest wird um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst starten, ab 13.30 Uhr setzt sich vom Marx-Engels-Platz aus der Festumzug in Bewegung. Anschließend kann bei Kaffee und Kuchen und Musik der „rollenden Disko“ von Michael Satzer das Tanzbein geschwungen werden.