Sternberg : Englisch lernen an der Volkshochschule

von svz.de

20. August 2019, 08:04 Uhr

Es gibt noch freie Plätze im Volkshochschulkurs „Englisch für Anfänger“ am 28. August in Sternberg. Ob daheim am PC, im Pub in London, bei der Zimmersuche in Irland oder

auf Trekkingtour durch Kanada – ohne die Weltsprache Englisch kommt man heute kaum noch klar. Am Mittwoch, dem 28. August, setzt die Kreisvolkshochschule Ludwigslust-Parchim ihre Englisch-Kurse in Sternberg fort.

Um 17 Uhr startet der Kurs A1 im dritten Semester, im Anschluss ab 19 Uhr beginnt ebenfalls ein A1-Kurs im siebenten Semester.

Mit Spaß und in entspannter Atmosphäre erwerben die Teilnehmer Grundkenntnisse in Wortschatz, Aussprache und Grammatik. Die Teilnehmer lernen, andere zu begrüßen und sich selbst vorzustellen, einfache Unterhaltungen zu führen, Fragen zu stellen und Wegbeschreibungen zu geben, informiert die Volkshochschule. Anmeldungen und Rückfragen bei der Volkshochschule unter Telefon 03871/7224303.