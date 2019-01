Sternberg : Eiskalt erwischt durch Glätte

Mehrere Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

von Michael Beitien

19. Januar 2019, 05:00 Uhr

Eiskalt erwischt wurden am gestern Morgen Berufspendler auf dem Weg von Sternberg nach Schwerin. Auf der Bundesstraße 104 lief es bis Brahlstorf ganz entspannt, dann wurde es glatt und winterlich. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen gab es auch mehrere glättebedingte Unfälle. Laut Aussagen der Sternberger Polizei geriet am gestern Morgen auf der Bundesstraße 321 bei Crivitz ein Auro ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zwei Glätteunfälle registrierte das Autobahnpolizei Metelsdorf. Ein 29-jähriger Schweriner verlor um 21.45 Uhr auf der Autobahn 14 in Höhe Cambs die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet ins Schleudern und landete mit dem Heck in der Bankette. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug, das laut Polizei nicht mit Winterbereifung ausgestattet war, betrug rund 4000 Euro. Nur wenige Minuten später gab es einen Unfall auf der Autobahn 20 mit zwei Pkw zwischen Grevesmühlen und Schönberg. Ursache war auch hier laut Polizei eine den Straßenverhältnissen unangepasste Geschwindigkeit. Es entstand ein Gesamtschaden von 10000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Auf der Bundesstraße 208 rutschte ein 18-Jähriger mit seinem Audi zwischen Breesen Chaussee und Roggendorf eine drei Meter tiefe Böschung hinab und kam erst an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. mbei