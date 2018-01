Krankenhaus Warin : Ein Schandfleck „feiert“ Jubiläum

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Roland Güttler

erstellt am 09.Jan.2018 | 05:08 Uhr

Geburtsort: Warin – so steht es bei vielen Einheimischen der Seenlandregion im Personalausweis. Im ab 1949 erbauten einstigen Wariner Kreiskrankenhaus wirkte der 1972 verstorbene Dr. Eduard von Fircks – Vater des Wariner Geophysikers, Buchautoren und Ortschronisten Christoph von Fircks – fast zwei Jahrzehnte lang als Chirurg sowie auch als Ärztlicher Direktor der Klinik. Bis runter zum Glammsee entstanden Ärzte-Häuser…

Es war einmal… Seit Schließung der nach der Wende in Glammseeklinik umbenannten Einrichtung durch den damaligen Betreiber „Kursamed“ verfiel das Gelände ab Mitte 1997 immer mehr, obwohl so manches von möglichen Investitionen über zehn Jahre lang groß angekündigt wurde. Wariner Bürger sprechen, wenn sie aufs Thema Krankenhaus kommen, nur „vom Schandfleck“.

„Mit Krankenhaus und ,Ambu‘ waren wir ca. 200 Beschäftige“, erzählt die ehemalige Betriebsratschefin Brigitte Pfützner. „Wir haben schwer gekämpft um den Erhalt, bis aufs Blut haben wir gekämpft, haben mit allen gesprochen und sind bis nach Berlin gefahren. Es hat nichts gebracht“, so Pfützner, die daran auch heute noch mit Wehmut zurückdenkt. 1967 als Gemeindeschwester aus Leuna nach Warin gekommen, wechselte sie 1979 dann als Leitende Krankenschwester in die Ambu, wie Brigitte Pfützner zur Ambulanz sagt. „Und nach der Wende bin ich noch sieben Jahre ins Krankenhaus gegangen“, erzählt sie, die über die Liste CDU auch in der Wariner Stadtvertretung sitzt.

Aktuell organisiert Brigitte Pfützner das nunmehr 3. Wiedersehenstreffen der Ehemaligen von Krankenhaus und Ambulanz. Zum ersten Mal traf man sich 2004. Dann wieder vor fünf Jahren und jetzt zum 20-Jährigen. „Eine muss es ja tun“, meint Brigitte Pfützner bescheiden auf die Frage, warum sie sich um die Organisation kümmert.

Fürs Treffen am Sonnabend, den 3. März, rechnet sie wieder mit 120 Personen.

3. Wiedersehenstreffen der Beschäftigten des ehemaligen Wariner Krankenhauses am 3. März um 10 Uhr im „Hotel Am Wariner See“; Organisatorin: Brigitte Pfützner. Alle weiteren Infos unter: 03842-61227.