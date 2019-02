Sternberg : Ein Mädchen darf in den Bundestag

Am 28. März findet wieder der Girls‘ Day statt – auch im Deutschen Bundestag. Die SPD-Bundestagsfraktion erwartet dazu 60 Schülerinnen in Berlin.

06. Februar 2019, 07:46 Uhr

Am 28. März findet wieder der Girls‘ Day statt – auch im Deutschen Bundestag. Die SPD-Bundestagsfraktion erwartet dazu 60 Schülerinnen in Berlin. Eines dieser Mädchen wird vom Abgeordneten Frank Junge eingeladen. „Viele Mädchen wissen gar nicht, welche Aufgaben Politiker haben und wie spannend die Arbeit im politischen Bereich sein kann. Hier möchte ich dazu beitragen, dass sich das ändert“, betont Junge. Zum Programm gehören eine Führung durch den Bundestag, ein Vortrag im Plenarsaal und eine Diskussionsrunde mit Mitgliedern der SPD-Fraktion. Noch bis zum 15. Februar können sich Bewerberinnen im Alter von 16 bis 18 Jahren melden – per Brief im Büro von Frank Junge, Platz der Republik 1, 11011 Berlin oder per E-Mail unter frank.junge@bundestag.de. Einige Sätze, warum die Bewerberin nach Berlin fahren möchte, gehören dazu.