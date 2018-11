Baden in Warin : Ein Krake oder Trampolin für das Wasser

Stadtvertreter investieren für mehr Badespaß

von Michael Beitien

02. November 2018, 09:31 Uhr

Spaß am Wasser in Warin: Die Stadt will ein attraktives, mobiles Spielgerät für das Wasser, einen Kraken oder ein Trampolin, anschaffen. Das könnte dann bei den Festen am Wasser in Warin oder Labenz eingesetzt werden und auch an Vereine ausgeliehen werden. Melanie von Falken-Plachecki (CDU) hatte den Vorschlag in die Stadtvertretung eingebracht, dafür 3000 Euro in den kommenden Haushalt einzustellen. Die Mehrheit stimmte dafür. Hilmar Heyenn (SPD) gab zu bedenken, ob sich Warin das in der Haushaltskonsoldierung leisten kann. Hans-Peter Gossel (Für Warin) war für die Anschaffung. Die Stadt will anerkannter Erholungsort werden. Da müsse sich die Stadt auch von anderen abheben.