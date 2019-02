Nakenstorf : Ein Abend um Hildegard Knef

von svz.de

25. Februar 2019, 08:03 Uhr

„Hildegard Knef und die Kunst des Genießens“ heißt eine Veranstaltung am 2. März um 18.30 Uhr im Seehotel Nakenstorf.

Helene Grass singt große Klassiker von Cole Porter wie „Let´s do it“ oder „I ´ve got you under my skin“, die Hilde Knef übersetzt hat, Lutz Rademacher spielt dazu am Steinway-Flügel. Diese Songs begleitend, lesen beide aus der Knef-Autobiographie „Der geschenkte Gaul“, genauer: über ihre Zeit am Broadway und ihre Proben zu „Silk Stockings“ von Cole Porter, die sie mit viel Humor und Selbstironie beschreibt.

Helene Grass hat sich als Film- und Theaterschauspielerin einen Namen gemacht. Ihr Mann Lutz Rademacher arbeitet als Generalmusikdirektor am Landestheater Detmold. Weitere Informationen unter Telefon 038422-457-0