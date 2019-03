Vor zehn Jahren in Brüel : Echte Croissants aus Brüel

von svz.de

07. März 2019, 11:36 Uhr

Fabien fühlt sich wohl in Brüel. Der 18-Jährige gehört zu den sieben französischen Bäckerauszubildenden, die für zwei Wochen in einer deutschen Backstube arbeiten. Seit einer Woche steht Fabien mit in der Brüeler Backstube. Der 18-Jährige erlernt in Straßburg das Bäckerhandwerk, wie unsere Zeitung vor zehn Jahren berichtete.

Zum wiederholten Male fand ein Erfahrungsaustausch zwischen Bäckerlehrlingen aus Deutschland und Frankreich statt. Der Austausch erstreckte sich über drei Wochen, in denen die jungen Franzosen eine Woche lang die Berufsschule in Ludwigslust besuchen und zwei Wochen praktisch tätig waren. Weil in Frankreich vorwiegend mit Weizenmehl gebacken wird, waren für Fabien so bislang auch dunkles Brot, Roggenmehl und Sauerteig unbekannt. Dafür stellte er echte französische Baguettes und Croissants her, für die original französisches Spezialmehl bestellt wurde.

Die Brüeler Bäckerei hat inzwischen ihren Betrieb eingestellt.