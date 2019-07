von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mit einem Seniorennachmittag bei Kaffee und Kuchen und einem kleinen Programm begannen gestern die dreitägigen Dabeler Dorffestspiele. „An der Tradition werde ich festhalten“, so der neue Bürgermeister Jörg Neumann. Heute ab 10 Uhr geht’s weiter mit dem bunten Familientag auf der Festwiese am Holzendorfer See. Geöffnet haben auch die Mühle und das DDR-Museum.