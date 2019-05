Dabel : Die Festwiese ist vorbereitet

Am Holzendorfer See steigt die 11. Herrentagsparty

von Roswitha Spöhr

28. Mai 2019, 06:36 Uhr

Am Herrentag wird auf der Festwiese am Holzendorfer See wieder gefeiert. Dann steigt die schon 11. Herrentagsparty des Karnevalclub Dabel. Deshalb trafen sich am Sonnabend die Mitglieder des KCD zu einem Frühjahrsputz. Die Tische und Bänke mussten nach der Winterpause wieder montiert und die Toiletten und Verkaufsräume gesäubert werden. Mit Rasenmähern wurde die gesamte Fläche gemäht und die Tanzfläche wurde vom Unkraut befreit. Nun kann die Party am 30. Mai am Holzendorfer See starten.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Herrentagspartys überaus erfolgreich durchgeführt wurden, gibt es am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr eine Neuauflage. Torsten Edlich wird im Tandem mit Harry Beyer, dem Musikminister des KCD, durch das Programm führen.

Auch in diesem Jahr wird es einen festlichen Gottesdienst auf der Festwiese geben, der bereits um 9.30 Uhr beginnt. Danach sind Jung und Alt zum bunten Treiben auf dem Platz eingeladen. Es gibt Live-Musik mit der Brüeler Blasmusik und durch die Band „Passion“. Der KCD hat den Anspruch, wieder eine niveauvolle Veranstaltung für die ganze Familie durchzuführen.