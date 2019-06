Woserin : „Das gibt es nur einmal“

Deutsch-dänisches Flechtertreffen bei Ralf Eggert in Woserin

von Roland Güttler

11. Juni 2019, 08:38 Uhr

Es ist immer wieder erstaunlich, was sich aus Weidenstöcken alles herstellen lässt. An erster Stelle natürlich Körbe, in Größe und Form genauso verschieden wie in ihrer Bestimmung. Zudem weitere Behältnisse, eine Auswahl zur Dekoration in Haus, Hof und Garten bis hin zu Schmuck. Oder auch das wenige Tage zuvor mit Blick aufs Flechtertreffen gefertigte Weidennest von Gastbeber Ralf Eggert, in dem es sich dann die kleinen Besucher gemütlich machten.

In Woserin stellten acht Korbmacher, darunter drei aus MV, dieses alte Handwerk über Pfingsten in seiner ganzen Vielfalt vor. Korbmachermeister Ralf Eggert hatte zum mittlerweile dritten Flechtertreffen in den 30-Seelen-Ort der Gemeinde Borkow eingeladen. Und wie schon 2018 wurde es international. Für Hellemai Toft, die kurzfristig erkrankte, sprang Ida Nielsen aus Dänemark ein. Sie hatte „nur 300 Kilometer Anfahrtsweg“ und damit bedeutend weniger als Monika Engelhardt aus dem oberfränkischen Roth. Renate Derstappen aus Neu Dragun bei Gadebusch beteiligte sich auch wieder in Woserin. Die Nordwestmecklenburgerin freut sich, wie sie gegenüber SVZ erklärte, dass Ralf Eggert „nach einigen Anschubsern“, die Sache weiterführt. Denn von 2003 bis 2013 hat Derstappen bei sich Flechtertreffen organisiert.

Die Veranstaltung im Norden Deutschlands, ob einst in Neu Dragun oder seit 2017 nun in Woserin, ist Erfahrungsaustausch der Korbmacher und Markt zugleich. „Solch ein Flechtertreffen, das gibt es nur einmal in Deutschland“, hob Monika Engelhardt hervor. Die Märkte, wo man sonst ist, seien „ganz was Anderes“. Zudem war die Oberfränkin erstaunt, „wie viele Besucher hierher finden.“

Das Spezialthema für die Teilnehmer lautete diesmal: „Jeder flechtet ein Bild, 50 mal 80 Zentimeter groß, aus Mattengeflecht. Ich bin gespannt, was da alles rauskommt“, so Eggert im Vorfeld. Nebeneinander liegend, wurde klar: Die konventionellste Interpretation lieferte der Gastgeber ab!