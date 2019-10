Gross Labenz : Dämmstoffe einfach in die Natur „entsorgt“

Zwei Riesensäcke mit Dämmstoffen illegal entsorgt

von Roland Güttler

28. Oktober 2019, 09:59 Uhr

Ein besonders dreister Fall von Müllfrevel zeigt sich in der Nähe von Groß Labenz Ausbau, Höhe Rothenmoorsche Sumpfwiesen. An einer kleiner Kreuzung wurden diese zwei XXL-Transportsäcke mit Dämmmaterialien illegal „entsorgt“. Mineralfaserabfälle, wozu auch Glaswolle, Steinwolle und Mineralwolle zählen, gehören zu den so genannten „gefährlichen Abfälle“. Ihr Staub ist krebserregend. Sie gehören weder in den Hausmüll noch zum Wertstoffhof oder in eine Müllverbrennungsanlage – da sie weder recyclebar sind noch verbrannt werden können. Alt-Dämmstoffe sind ein Fall für die Deponie. Die Kosten wurden „gespart“.